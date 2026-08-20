Skräckmotstånd för Mjällby – svenskarnas facit mot Österrike

Mjällby ställs mot Red Bull Salzburg i Europa League-playoff.

En tuff uppgift för ett svenskt lag om man ser till historien.

Här är alla svenska facit mot österrikiska klubbar i Europaspelet.

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Mjällby AIF:s Europaresa fortsätter trots att man föll i Champions League-kvalet mot Slovan Bratislava. Blekingeklubben får en livlina genom Europa League där de hoppar in direkt i playoff-spelet. Då är det Red Bull Salzburg som står för motståndet. Det stod klart efter att den österrikiska giganten sänkte Pafos i kvalet.