Starfelt missar kvartsfinalen: ”Smartast att vila honom”

Carl Starfelt var nyligen med och säkrade en VM-plats med Sverige. Under torsdagen ställs hans Celta Vigo mot Freiburg i Europa League-kvartsfinal.

Inför matchen kom rapporter om att Starfelt missar matchen på grund av skada. Det står nu klart att svensken inte är uttagen i truppen.

– Han är en viktig spelare för oss, men vi har haft många matcher utan honom där laget har tävlat väldigt bra. Vi har förtroende för varje spelare i vår trupp. Jag tror att alla är redo. Vi spelade en väldigt komplett match i Valencia för tre dagar sedan, och laget är inte beroende av någon enskild spelare, säger Celta Vigo-tränaren Claudio Giraldez enligt Marca.

Trots att Celta Vigo nyligen tog en seger i Starfelts frånvaro – är han en viktig del av laget.

– Vi föredrar att ha alla tillgängliga, men i det här fallet var det smartaste att vila honom.

Kvartsfinalen mellan Celta Vigo och Freiburg startar 21.00.