Starfelt uppges missa Celta Vigos kvartsfinal

Carl Starfelt missar kvartsfinalen i Europa League.

Anledningen sägs vara ryggsmärtor.

Det rapporterar Fotbollskanalen, som refererar till Faro de Vigo.

Carl Starfelt är tillbaka i Celta Vigo efter att ha varit med och tagit Sverige till VM. Försvararen har däremot varit utanför den spanska klubbens trupp sedan han återvände till La Liga.

Nu rapporterar Fotbollskanalen, som refererar till lokaltidningen Faro de Vigo, att Starfelt missar torsdagens kvartsfinal i Europa League mot Freiburg.

Svensken uppges lida av ryggsmärtor sedan förra veckan. Han sägs dock vara redo att komma tillbaka redan till helgen.