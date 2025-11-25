Stjärnans drömbesked till Malmö FF: ”Siktar på det”

Anders Christiansen drog baksidan mot Viktoria Plzen den 2 oktober.

Nu hoppas han på comeback borta mot Nottingham Forest.

– Jag siktar mot matchen på torsdag, säger dansken till Sportbladet.

Sportchef Daniel Andersson berättade häromveckan att han inte längre kan bygga sin trupp runt kaptenen och fixstjärnan Anders Christiansen som dragits med skadebesvär senaste åren. Det har den offensiva mittfältaren respekt för.

– Jag förstår Dannes tankar i och med att jag är 35 år och blir 36 under nästa säsong. Men det är ju en sak. En annan sak är att jag ska motbevisa hans resonemang, säger Christiansen till Sportbladet och fortsätter:

– Tiden när jag tyvärr inte är en del av Malmö längre kommer närmare, det får jag bara acceptera. Men med det sagt är jag extremt hungrig på att visa att nästa säsong inte ska bli som den senaste, med de skadorna jag har haft. Jag är också extremt hungrig på att spela fotboll, ta tillbaka SM-guldet och prestera på en hög nivå.

Christiansen återvände till MFF sommaren 2018 efter att halvår i belgiska Gent och har varit klubben trogen sedan dess. Nu kommer kaptenen också med glatt besked inför torsdagens Europa League-match mot Nottingham Forest, detta efter att han gått skadad sedan 2 oktober då veteranen drog baksidan mot tjeckiska Viktoria Plzen.

