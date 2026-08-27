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Stjärnskottet tror på avancemang: ”Ska inte vara några problem”

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Jakob Bergelv
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Malmö FF har vänt underläge mot Red Bull Salzburg två gånger.
Under torsdagen ska Mjällby försöka göra detsamma.
– Vände Malmö mot dem? Där ser man, säger lagets stjärnskott Olle Lindberg till FotbollDirekt.

Olle Lindberg har stått för ett mindre genombrott i Mjällby.

18-åringen skrev på sitt första A-lagskontrakt inför årets säsong och har så här långt spelat nio matcher i allsvenskan varav tre från start. Som uppvuxen i Bromölla, cirka två mil utanför Hällevik, har det gulsvarta laget alltid varit en stor del av hans tillvaro.

– Jag har alltid kollat på Mjällby. Det är det närmaste laget som är högre upp i serierna. När jag var yngre så var de i allsvenskan några år men också division ett och superettan. Men jag har följt det mer eller mindre hela livet, säger Lindberg till FotbollDirekt.

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