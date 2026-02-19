Succé direkt för Pereira i Nottingham

Vitor Pereira fick en perfekt inledning som tränare för Nottingham Forest.

Premier League-klubben vann med 3–0 borta mot Fenerbahce i Europa League.

Foto: Bildbyrån

Vitor Pereira presenterades i söndags som ny huvudtränare för Nottingham Forest.

I kväll kom debuten borta mot Fenerbahçe i Europa League, och det blev succé direkt. Forest vann med klara 3–0 efter mål av Murillo Costa dos Santos, Igor Jesus och Morgan Gibbs-White.

Returen spelas i England den 26 februari.



I ligaspelet ligger Nottingham på 17:e plats.