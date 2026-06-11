Klart: Artan får döma supercupen

Domaren Omar Artan kommer döma supercupen.

Det meddelar Uefa under torsdagen.

I supercupen spelar i år PSG och Aston Villa.

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Trots att Omar Artan utsågs till Afrikas bästa domare 2025 fick han inte möjlighet att döma fotbolls-VM efter att ha nekats inresa till USA. Beslutet väckte kritik mot både värdlandet och Fifa. Fifa-presidenten Gianni Infantino beskrev situationen som beklaglig, men uppmanade samtidigt till återhållsamhet i reaktionerna.

Nu kommer ett nytt prestigefyllt uppdrag för den 34-årige somaliern. Uefa har utsett Artan till huvuddomare i supercupen mellan PSG och Aston Villa, som spelas i Salzburg.

Supercupen avgörs varje år mellan vinnaren av Champions League och vinnaren av Europa League. PSG går in i matchen som regerande mästare.