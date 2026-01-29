Succé för Nygren – när Celtic slog Utrecht

Benjamin Nygren fortsätter att göra poäng.

Svensken nätade och assisterade när Celtic slog Utrecht i Europa League.

Foto: Bildbyrån

Celtic ställdes mot Utrecht i Europa League under torsdagen. När elvorna presenterades stod det klart att Benjamin Nygren startar på mittfältet för det skotska laget.

Svensken behövde bara sex minuter på sig innan han satte 1-0-målet. Två minuter senare skickade han en boll på en motståndare in i mål.

Celtic vann till slut med 4–2 och är vidare i Europa League.

”Nygren har styrt mittfältet för Celtic ikväll. Han har varit överallt och har varit avgörande för alla Celtics chanser”, skriver The Scottish Sun.

Nygren står noterad för 14 mål och tre assist på 37 matcher i Celtic.