Svensk succé – slår till två gånger om

Lech Poznan playofsspelar mot schweiziska Thun. Då slog Patrik Wålemark till efter bara 10 minuter.

En kvart senare gjorde han ytterligare ett mål.

Wålemark mot Thun, Foto: Alamy

Polska Lech Poznan är framme i playoff till Europa League. Där ställs man mot Thun, från schweiziska högstaligan, och inleder på hemmaplan i dubbelmötet där en plats i ligafasen står på spel.



Inför matchen kom dock en tung smäll för polackerna. Svenske anfallsstjärnan, tillika lagkaptenen, Mikael Ishak, har dragit på sig en skada som håller honom borta i tre veckor. Därmed missade han dagens hemmamatch mot Thun.



Då klev en annan svensk fram istället. 24-årige Patrik Wålemark gav hemmalaget ledningen efter knappa tio minuters spel. Det lade grunden för en polsk överkörning, för bara minuter senare utökade Allahyar Sayyadamanesh till 2–0.



I den 25:e minuten slog Wålemark till igen, med sin andra fullträff för kvällen. Lech Poznan vann till slut hemmamatchen med 7–0 (!) och har en rejäl fördel inför returen borta i Schweiz.



Anfallaren fostrades i Qviding i Göteborg, och slog igenom med BK Häcken i Allsvenskan år 2020.



I Poznan finns, förutom Ishak och Wålermak, även svenske mittbacken Alex Douglas.