Svensk succé – slår till två gånger om
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Lech Poznan playofsspelar mot schweiziska Thun. Då slog Patrik Wålemark till efter bara 10 minuter.
En kvart senare gjorde han ytterligare ett mål.
Polska Lech Poznan är framme i playoff till Europa League. Där ställs man mot Thun, från schweiziska högstaligan, och inleder på hemmaplan i dubbelmötet där en plats i ligafasen står på spel.
Inför matchen kom dock en tung smäll för polackerna. Svenske anfallsstjärnan, tillika lagkaptenen, Mikael Ishak, har dragit på sig en skada som håller honom borta i tre veckor. Därmed missade han dagens hemmamatch mot Thun.
Då klev en annan svensk fram istället. 24-årige Patrik Wålemark gav hemmalaget ledningen efter knappa tio minuters spel. Det lade grunden för en polsk överkörning, för bara minuter senare utökade Allahyar Sayyadamanesh till 2–0.
I den 25:e minuten slog Wålemark till igen, med sin andra fullträff för kvällen. Lech Poznan vann till slut hemmamatchen med 7–0 (!) och har en rejäl fördel inför returen borta i Schweiz.
Anfallaren fostrades i Qviding i Göteborg, och slog igenom med BK Häcken i Allsvenskan år 2020.
I Poznan finns, förutom Ishak och Wålermak, även svenske mittbacken Alex Douglas.
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