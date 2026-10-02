Tunga avbräck för Blågult – fyra spelare lämnar truppen

Det svenska landslaget drabbas av ytterligare tunga avbräck.

Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke och John Mellberg har alla lämnat samlingen på grund av sjukdom, meddelar Svenska Fotbollsförbundet.

Sveriges förbundskapten Graham Potter. Foto: Bildbyrån

Inför matchen mot Bosnien-Hercegovina stod det sedan tidigare klart att Elliot Stroud och Patrik Wålemark saknades. Nu meddelar det Svenska Fotbollsförbundet att även Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustaf Lagerbielke har tvingats lämna landslagstruppen helt.

Därtill meddelar SvFF att även John Mellberg har insjuknat och därmed också har lämnat samlingen.