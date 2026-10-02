LIVE: Bosnien-Hercegovina – Sverige
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Sverige gästar Bosnien-Hercegovina i Nations League.
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Avspark 20:45
Det svenska landslaget kommer från två raka segrar på hemmaplan – först en 2–1-vinst mot Rumänien och därefter en 3–1-seger mot Polen.
Trots den starka formen kliver Sverige inte in med bästa möjliga förutsättningar ikväll. Förbundskapten Graham Potter har tvingats stuva om rejält i startelvan efter en våg av skador och sjukdomar i truppen.
För Bosnien och Hercegovinas stora stjärna Edin Džeko blir matchen hans sista i landslagströjan.
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