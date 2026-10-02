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Foto: Alamy

LIVE: Bosnien-Hercegovina – Sverige

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Daniel Karimi
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Sverige gästar Bosnien-Hercegovina i Nations League.
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Avspark 20:45

Stockholm, 31 mars 2026. Fotboll, kval till 2026 FIFA World Cup qualification mellan Sweden och Poland i Stockholm, Sverige. — Playoff till VM 2026, match: Sverige–Polen. Personer på bilden visar glädje efter mål, firande och starka känslor. Foto: Igor Jakubowski / Arena Akcji
Foto: Alamy

Det svenska landslaget kommer från två raka segrar på hemmaplan – först en 2–1-vinst mot Rumänien och därefter en 3–1-seger mot Polen.

Trots den starka formen kliver Sverige inte in med bästa möjliga förutsättningar ikväll. Förbundskapten Graham Potter har tvingats stuva om rejält i startelvan efter en våg av skador och sjukdomar i truppen.

För Bosnien och Hercegovinas stora stjärna Edin Džeko blir matchen hans sista i landslagströjan.

Följ alla höjdpunkter, chanser och mål i direktrapporten nedan!

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