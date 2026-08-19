Svenske stjärnan skadad – missar viktiga mötet

Lech Poznan meddelar smäll inför Europa League-playoffet.

Anfallaren Mikael Ishak är skadad.

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Lech Poznan är vidare till playoff i Europa League efter att ha besegrat färöiska Klaksvik.

Nu väntar playoff-möte mot schweiziska Thun. Inför den första matchen meddelar Lech Poznan en tuff skadesmäll.

Det är den svenske forwardsstjärnan Mikael Ishak som är skadad. 33-åringen har drabbats av en sträckning i baksidan av låret och väntas bli borta i tre veckor.

I Lech Poznan återfinns även svenskarna Leo Bengtsson, Patrik Wålemark, Alex Douglas och nyförvärvet Gustav Berggren.

Lech Poznan mot Thun startar klockan 19:00 under torsdagen. Returen spelas en vecka senare.