Svensken utanför Sunderlands Europa League-trupp

Sunderland ska spela Europa League i höst.

Då lämnas lagets svenska målvakt Melker Ellborg utanför den officiella truppen.

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Melker Ellborg värvades till Sunderland i vintras från Malmö FF. Den unga keepern fick till en början förtroendet mellan stolparna till följd av en skada på förstavalet Robin Roefs. Efter att nederländaren återvände har det däremot blivit bänken för 23-åringen.

Nu ser Ellborg ut att få än mindre chans på speltid. Svensken fanns inte i den officiella trupp som Sunderland har anmält för höstens spel i Europa League.

Istället väljer tränaren Régis Le Bris att ta med den 36-åriga veteranen Simon Moore som reserv bakom den givna Robin Roefs. Detta trots att Ellborg har fått plats på bänken i inledningen av årets Premier League-säsong.

Sunderland spelar i Europa League efter att ha slutat sjua i fjol. Man gör därmed sitt första framträdande i Europa sedan säsongen 1973/74.