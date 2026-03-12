Swedbergs succé när Celta Vigo tappade

Williot Swedberg fortsätter att vara Celta Vigos poängmaskin i Europa.

Under första halvleken mot Lyon stod svensken för en assist.

Matchen slutade 1–1 efter en sen kvittering från gästerna.

Foto: Bildbyrån

Williot Swedberg hade gjort fem poäng för sitt Celta Vigo under Europa League-säsongen. I åttondelsfinalen mot Lyon kom den sjätte.

I den 25:e matchminuten kom svensken loss på vänsterkanten och serverade legat bollen till Javi Rueda som kunde styra in ledningsmålet för Celta. 1–0-resultatet stod sig halvleken ut.

I den 54:e matchminuten drog Celta Vigos anfallsstjärna Borja Iglesias på sig sitt andra gula kort och blev därmed utvisad. Drygt tio minuter senare blev Williot Swedberg utbytt.

Trots en man mindre såg det länge ut som att spanjorerna skulle få med sig en seger inför returen i Frankrike nästa vecka. Men i den 87:e minuten fick Real Madrid-lånet Endrick till ett vackert skott som innebar 1–1.

Williot Swedbergs assist i den första halvleken innebär att han gjort sex poäng (fyra mål och två assist) på lika många starter i årets Europa League. Han är även klubbens främsta målskytt Europaspelet den här säsongen.

Celta Vigos andra svenska Carl Starfelt startade och spelade samtliga 90 minuter.