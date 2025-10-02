Swedberg nätade för Celta Vigo i Europa League
Williot Swedberg fortsätter att göra avtryck.
Han stod för ett viktigt mål när Celta Vigo slog Paok i Europa League.
Williot Swedberg imponerar. Under torsdagskvällen stod svensken för både assist och mål i Celta Vigos seger mot Paok i Europa League.
Han gjorde assist till Iglesias när han satte 2-0 för Vigo innan han senare även skulle bli målskytt.
Svensken blev frispelad i djupled och var kylig när han chippade in 3–1 efter 70 minuters spel. Det var hans första mål för säsongen i hans sjätte framträdande för klubben. Förra säsongen noterades Swedberg för fem mål och fem assist på 35 matcher.
