Swedberg nätade för Celta Vigo i Europa League

Williot Swedberg fortsätter att göra avtryck.

Han stod för ett viktigt mål när Celta Vigo slog Paok i Europa League.

Foto: Bildbyrån

Williot Swedberg imponerar. Under torsdagskvällen stod svensken för både assist och mål i Celta Vigos seger mot Paok i Europa League.

Han gjorde assist till Iglesias när han satte 2-0 för Vigo innan han senare även skulle bli målskytt.



Svensken blev frispelad i djupled och var kylig när han chippade in 3–1 efter 70 minuters spel. Det var hans första mål för säsongen i hans sjätte framträdande för klubben. Förra säsongen noterades Swedberg för fem mål och fem assist på 35 matcher.