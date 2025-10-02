Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Swedberg nätade för Celta Vigo i Europa League

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Williot Swedberg fortsätter att göra avtryck.
Han stod för ett viktigt mål när Celta Vigo slog Paok i Europa League.

Foto: Bildbyrån

Williot Swedberg imponerar. Under torsdagskvällen stod svensken för både assist och mål i Celta Vigos seger mot Paok i Europa League.

Han gjorde assist till Iglesias när han satte 2-0 för Vigo innan han senare även skulle bli målskytt.

Svensken blev frispelad i djupled och var kylig när han chippade in 3–1 efter 70 minuters spel. Det var hans första mål för säsongen i hans sjätte framträdande för klubben. Förra säsongen noterades Swedberg för fem mål och fem assist på 35 matcher.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt