JUST NU: Swedberg och Starfelt från start för Celta Vigo

Celta Vigo tar emot Lyon på hemmaplan i Europa Leagues åttondelsfinal.

Klubbens båda svenskar får förtroendet från start.

Foto: Bildbyrån

Williot Swedberg är Celta Vigos bästa målskytt i Europa League den här säsongen, med totalt fyra fullträffar. I kväll när spanjorerna ställa mot franska Lyon finns den svenska yttern med från start.

Även Carl Starfelt får förtroendet i startelvan av tränare Claudio Giráldez.

Swedberg och Starfelt har spelat 28 tävlingsmatcher vardera under säsongen, varar 15 respektive 25 varit från start.

Om Celta Vigo tar sig vidare väntar antingen Genk eller Freiburg i kvartsfinalen.



