Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Swedberg utbytt i paus – när Celta Vigo föll

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Celta Vigo sänktes av Freiburg med 3–0.
Williot Swedberg byttes ut i halvtid.

Foto: Bildbyrån

Freiburg tog emot Celta Vigo i det första kvartsfinalmötet i Europa League. Sedan tidigare var Carl Starfelt borta ur Celta Vigos trupp men Williot Swedberg tog en plats i startelvan.

Svensken fick däremot inte mycket till speltid. Efter att Freiburg tagit en 2–0-ledning byttes Swedberg ut i paus.

Matchen slutade till sist 3–0 till den tyska klubben.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt