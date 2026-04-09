Swedberg utbytt i paus – när Celta Vigo föll

Celta Vigo sänktes av Freiburg med 3–0.

Williot Swedberg byttes ut i halvtid.

Foto: Bildbyrån

Freiburg tog emot Celta Vigo i det första kvartsfinalmötet i Europa League. Sedan tidigare var Carl Starfelt borta ur Celta Vigos trupp men Williot Swedberg tog en plats i startelvan.

Svensken fick däremot inte mycket till speltid. Efter att Freiburg tagit en 2–0-ledning byttes Swedberg ut i paus.

Matchen slutade till sist 3–0 till den tyska klubben.