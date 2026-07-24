Taha Ali debuterade för Paok – utbytt efter en kvart

Taha Ali fick chansen från start för Paok.

Men redan efter 14 minuter tvingades svensken kliva av.

Anledningen var en armskada, enligt grekiska medier.

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Efter VM-debuten i Nordamerika fick många klubbar upp ögonen för Taha Ali. Det blev tillslut grekiska Paok som värvade yttern från Malmö FF.

Under torsdagen fick svensken debutera för sin nya klubb i Europa League-kvalet mot Dynamo Kiev. Det gick däremot inte som han hade önskat.

Redan efter 14 minuter byttes svensken ut. Enligt grekiska Gazzetta berodde det på en armskada som han ådrog sig under sin korta tid på planen. Svensken ersattes då av brassen Taison.

Kan ställas mot Hammarby

Paok vann matchen med 3–2 och grekerna sitter därmed i förarsättet infrö returen i Thessaloniki nästa vecka. Huruvida Taha Ali kommer kunna medverka då återstår att se.

– När det gäller Ali måste vi invänta morgondagens (fredag) undersökningar. Jag vill inte säga om tecknen är positiva eller negativa. Det är bättre att vänta till i morgon, säger lagets tränare Alessio Lisi till Gazzetta.

Om grekerna tar sig vidare ställs man mot det vinnande lager i mötet mellan Hammarby och Anderelcht. Det kan då bli ett kärt återseende för Ali, som representerade Bajen när han spelade futsal.