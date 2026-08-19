Uppgifter: Curtis Jones till Inter

25-åringen ser ut att lämna Liverpool.

Enligt Fabrizio Romano är Curtis Jones klar för en övergång till Inter.



Foto: Bildbyrån

Curtis Jones har fostrats i Liverpool och spelat i klubben under hela sin karriär. Men nu verkar det som att 25-åringen för första gången ska testa vingarna någon annanstans.



Transfergurun Fabrizio Romano uppger nämligen att Liverpool och Inter är överens om en övergång för engelsmannen. Prislappen uppges landa på 35 miljoner euro – cirka 386 miljoner kronor.



Enligt Romano skriver mittfältaren på ett femårskontrakt med Milano-klubben. Det ska bara vara en läkarundersökning som återstår, då Jones redan kommit överens med Inter.