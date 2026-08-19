Uppgifter: MFF kan skeppa forward till tysk klubb

Malmö FF kan släppa Daniel Gudjohnsen.

Enligt uppgifter är tyska Arminia Bielefeld intresserat av forwarden.

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Malmö FF fortsätter att göra sig av med spelare. Stefano Vecchia, Ricardo Friedrich, Colin Rösler, Taha Ali och Arnor Sigurdsson har redan lämnat.

Nu rapporterar Sportbladet att MFF är nära ännu en försäljning. Enligt tidningen ska Daniel Gudjohnsen vara nära att lånas ut.

Den tyska klubben Arminia Bielefeld ska vara intresserat av den isländske forwarden. Om en affär blir av kan det ingå en köpoption i avtalet, rapporterar Sportbladet.

Gudjohnsen anslöt till MFF 2023 och har svarat för totalt fem mål och fem assist på 34 matcher.