Israel näst på tur – står inte bakom Infantino

Israel är nästa fotbollsförbund att markera sitt missnöje gentemot Fifa-presidenten.

IFA-ordföranden skriver att förbundet drar tillbaka sitt stöd.

Gianni Infantino, FIFA-president. Foto: Alamy

Det fortsätter att storma kring Gianni Infantino och Fifa. Bara häromdagen fick Kevin Lamour lämna sin topposition inom Fifa efter att ha riktat kritik mot Infantino. Nu kommer ytterligare ett förbund som drar tillbaka sitt stöd för Fifas president.



Det israeliska fotbollsförbundets ordförande, Moshe Zuares, skriver enligt The Guardian följande i ett brev till Fifa.



”Vi har inget annat val än att dra tillbaka vårt tidigare stöd, i den uppriktiga förhoppningen att en givande dialog mellan alla parter vid något tillfälle ska återställa en gemensam och korrekt vision och inriktning för världsfotbollen”.



Israel blev långt ifrån det första landet att dra tillbaka sitt stöd. Uefa hotar fortsatt med att bojkotta samtliga av Fifas turneringar och förutom Sverige finns Wales, England, Jordanien och Norge bland förbunden som inte längre står bakom Infantino.



