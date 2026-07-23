Talar ut om landslagsnobben: ”Vill vara med”

STOCKHOLM. Tillbaka på 3Arena för första gången sedan 2014.

Ludwig Augustinssons Anderlechts spelade 1-1 borta mot Hammarby i Europa League-kvalet och efteråt ville FotbollDirekt fråga ut vänsterbacken om landslaget.

Är epoken över?

– Jag vill vara med. Ringer Potter säger jag ja, berättar 32-åringen.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

Han var Sveriges givne vänsterback såväl i VM 2018 som i nästkommande EM-turnering.

Därefter bommade landslaget såväl VM i Qatar 2022 som EM i Tyskland 2024.

När Blågult i somras gjorde mästerskapscomeback fick Ludwig Augustinsson se på från soffan.

Redan under Jon Dahl Tomassons ledning började Janne Andersson-favoriten att fasas ut och sedan Graham Potter tog över har Augustinsson inte hört ett pip.

– Jag har inte haft någon kontakt med Potter, men Jon Dahl ringde varje gång när jag inte blev uttagen och sa att jag var väldigt nära att komma med. Det är hård konkurrens nu på vänsterbacksplatsen, kanske hårdare än på andra positioner men vi får se om dörren är stängd eller om det finns en väg tillbaka för mig, säger Augustinsson i katakomberna på 3Arena efter Anderlechts 1-1-match mot Hammarby.

Nyligen berättade Emil Forsberg att han säger tack och adjö till landslaget, spelaren som likt Augustinsson gått från given till utanför landslagstruppen.

Augustinsson vill däremot inte tacka för sig i Blågult.

– Jag vill vara med. Landslaget betyder väldigt mycket för mig. Jag var med i nästan tio år, men har nu inte varit med sista 1,5 året. Får jag frågan om att vara med säger jag ja. Landslaget är det finaste och att uppleva mästerskap är det bästa som finns, säger 32-åringen till FD.

Skjuter ner flyttrykten: ”Skrivs tusen saker”

Mot Hammarby i Europa League-kvalet spelade Augustinsson från start med blev tidigt utbytt i andra halvlek som kortbelastad.

– Bajen gjorde det bra. 1-1 var ett rättvist resultat. Senast jag spelade på den här arenan var väl tolv år sedan (med IFK Göteborg mot Djurgården 2014 då Hammarby befann sig i superettan). Det var skönt att vara hemma och spela igen, men synd att jag fick ett tidigt gult kort och att det då blev ett byte, säger Augustinsson som trots många nära och kära på plats ändå inte känner sig redo för en återkomst till allsvenskan.

– Jag har alltid sagt att jag vill stanna ute så länge som möjligt. Nu hade jag familjen här, min fru och barn, min frus familj. Klart det var kul, men jag har fortfarande ett år kvar på kontraktet med Anderlecht och det är långt kvar, vi får se vad som händer.

Likt förra sommaren har det ryktats om en exit från Anderlecht även nu, men än så länge är vänsterbacken kvar.

– Jag följer inte med vad som händer (i media). Det skrivs tusen saker, men i slutändan har jag spelat mycket i Anderlecht. Jag tycker att jag gjort det bra under min tid här och jag startade nu. Det andra lägger jag inte fokus på, avslutar Augustinsson.