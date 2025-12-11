Tråkiga bilder för Lundbergh – linkade av planen

Under torsdagen spelade Malmö FF borta mot Porto i Europa League.

Då fick 17-årige Theodor Lundbergh chansen från start.

Det slutade dock med tråkiga scener – då han byttes ut med en befarad skada i den 55:e minuten.

Foto: Bildbyrån

Med en tävlingsmatch i allsvenskan fick 17-årige Theodor Lundbergh chansen från start i Anes Mravacs sista match som MFF-tränare.

För motståndet stod den portugisiska stortklubben Porto på Estádio do Dragão i turneringen Europa League.

Där skulle Malmö FF förlora med uddamålet – samtidigt som Lundberghs match avslutades i förtid. Detta då han, i den 55:e minuten, tvingades till byte.

Det var efter att talangen fått behandling på planen som han linkade av den och fick sätta sig på bänken. I hans ställe kom Oscar Lewicki in.