Hammarby är tillbaka i Europa.

Belgiska Anderlecht står för motståndet i den andra kvalomgången till Europa League.

Här är allt du behöver veta om hur du följer matchen.

Victor Eriksson, Hammarby. Foto: Bildbyrån

Europaspelet drar igång för Hammarby som ställs mot den belgiska storklubben Anderlecht i kvalet till Europa League. Det första mötet spelas torsdagen den 23 juli 2026 med avspark klockan 19:00 på hemmaplan i Stockholm.

Här finns informationen du behöver för att ha koll på sändningen inför avspark:

Arena: 3Arena, Stockholm

3Arena, Stockholm Datum: 23 juli 2026

23 juli 2026 Avspark: Kl. 19:00

Kl. 19:00 TV-kanal: Visas endast digitalt

Visas endast digitalt Streaming: Sportbladet Play

Var kan jag se Hammarby – Anderlecht?

För dig som söker efter vilken kanal som visar Hammarby mot Anderlecht i det linjära TV-utbudet finns ingen vanlig TV-kanal schemalagd för sändningen. Rättigheterna till Europa League-kvalet ligger digitalt, vilket innebär att matchen inte går att se via de traditionella sportkanalerna på TV.

Om du vill följa mötet online sänds Hammarby mot Anderlecht live exklusivt via Sportbladet Play. Sändningen startar i klockan 18:30, en halvtimme innan avspark.

För att se matchen besöker du Sportbladets plattform i webbläsaren eller öppnar deras app i mobilen eller surfplattan. Tillgång till sändningen kräver ett aktivt abonnemang på Sportbladet Plus. Logga in på ditt konto och navigera till livesändningen på startsidan strax före matchstart.

Hammarby slog ut Charleroi i Conference League-kvalet i fjol. Foto: Bildbyrån

Hammarby – Anderlecht: Vad du kan förvänta dig

Det handlar om ett viktigt europamöte där Hammarby kliver in på 3Arena med gott självförtroende efter en stark period i allsvenskan med flera raka segrar. Gästande Anderlecht har i sin tur blandat och gett under sina senaste träningsmatcher, men besitter en högstanivå och rutinerad trupp som blir ett ordentligt prov för Stockholmslaget.

På skadefronten tvingas Hammarby ställa upp utan försvararen Sourou Koné, som blir borta till september på grund av en knäskada. Samtidigt får ”Bajen” förstärkning i nyförvärvet Amin Boudri, som är spelklar till mötet. Hos gästerna finns frågetecken kring den offensive mittfältaren Mario Stroeykens som dras med en lårskada.

Se till att säkra din ström på Sportbladet Play i god tid före 19:00 så att du har full koll på var kan man se Hammarby mot Anderlecht när Europa League-kvalet sätter igång.

FAQ

Vilken TV-kanal sänder matchen mellan Hammarby och Anderlecht? Matchen visas inte på någon linjär TV-kanal utan sänds enbart via streaming.

Var kan jag streama matchen online? Du kan strömma hela matchen live via Sportbladet Play med ett Sportbladet Plus-abonnemang.