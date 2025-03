Beskedet: Nordfeldt lämnar återbud till Blågult

Kristoffer Nordfeldt kommer inte att resa med det svenska landslaget till Marbella.

Detta meddelar AIK beror på att målvakten dras med en skada.

– ”Kribba” fick en känning på uppvärmningen mot Öster, säger AIK-tränaren Mikkjal Thomassen till Fotbollskanalen.



När AIK skulle träningsspela mot Öster i Motala under lördagen skulle Kristoffer Nordfeldt vakta den svartgula buren.



Så blev det dock inte då AIK gjorde en sen ändring i startelvan och Kalle Joelsson kom in i Nordfeldts ställe.



Anledningen till AIK:s sena målvaktsrockad visar sig nu vara en skada på 35-åringen – som därför tvingas lämna återbud till det svenska landslaget.



– ”Kribba” fick en känning på uppvärmningen mot Öster. Han kommer inte att åka med landslaget, säger AIK-tränaren Mikkjal Thomassen till Fotbollskanalen och fortsätter:



– Han har gjort en undersökning och vad jag förstår så är det ingen större fara utan det rör sig om dagar.



Istället för resa till Marbella blir Nordfeldt kvar i Stockholm för att rehaba sin skada, som sägs vara en muskulär sådan.



Under den kommande samligen spelar Sverige dubbla träningslandskamper. Först mot Luxemburg borta den 22 mars och sedan mot Nordirland hemma den 25 mars.

Video Här var AIK:s premiärträning 2025