Celina kunde varit med mot Sverige: ”Jag var väldigt nära”

SOLNA. Glädjefnatt i Kosovo, svarta rubriker i Sverige.

Måndagens 2-0-resultat skakade om både nere på Balkan och i Skandinavien.

AIK:s stjärnmittfältare Bersant Celina hade lika gärna kunnat vara med.

– Jag var väldigt nära, jag hoppas vara med i oktobersamlingen, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han flydde kriget i Kosovo som tvååring med sin familj och hamnade i Norge.

Bersant Celina representerade Norge från U15 hela vägen upp till U21 – men därefter blev det A-lagsfotboll för Kosovo 2014.

I över tio års tid har AIK-mittfältaren därmed varit låst till Kosovos landslag, men han tror ändå att han kunnat ta en tröja i det norska A-landslaget också.

– Jag är tillräckligt bra för det, men det hade så klart inte varit lätt. Det handlar ju mycket om hur tränaren tänker och så, men bra nog är jag, säger Celina till FD med ett leende.

Vad säger du om Norges 11-1 mot Moldavien i VM-kvalet?

– Det är ganska sjukt. Elva mål i en och samma match, jag vet inte om det hänt förut… det är helt otroligt. Jag hoppas de tar sig till VM.

Och visst finns chansen för Celina att spela VM även om han inte har möjlighet att göra det för Norge.

I måndags chockade Kosovo hela fotbollseuropa när de mot Sverige vann med 2-0 i Pristina.

– Jag är ännu mer glad för Kosovos seger. Man vet aldrig vad som händer. Klart det inte blir lätt att nå VM, det är inga lätta matcher. Speciellt inte mot Sverige i Göteborg, men vi får se. Kan man vinna mot Sverige en gång kan man säkert göra det två gånger.

”Haft samtal med förbundskaptenen”

Celina har gjort närmare 40 landskamper på A-lagsnivå för Kosovo, men han var inte uttagen mot Sverige. Det var dock inte långt borta att han skulle ställas mot lagkompisen Anton Salétros i landskampen.

– Jag var väldigt nära att komma med. Jag har haft samtal med förbundskaptenen och vi får se vad som händer, jag kan inte säga mer om det just nu.

I oktober väntar Slovenien på hemmaplan och Sverige i Göteborg. Då siktar Celina på att finnas med i truppen.

– Ja, jag hoppas vara med då.

Hur har reaktionerna i Kosovo varit efter segern mot Sverige?

– Folket där är väldigt glada och väldigt stolta efter i måndags, avslutar 28-åringen.