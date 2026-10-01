Sjukdomskaoset växer: Ytterligare två namn på Blågults lista

Sjukdomskaoset i det svenska landslaget förvärras.

Ytterligare två spelare har blivit sjuka under torsdagen.

Hela fem namn stryks ur truppen inför matchen mot Bosnien och Hercegovina.

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Efter en stark start på Nations League-gruppspelet med segrar mot både Rumänien och Polen väntar nu två bortamatcher för det svenska landslaget.

Bosnien på fredag och Rumänien på måndag. Men uppladdningen har drabbats av ett rejält bakslag.

Efter matchen mot Rumänien tvingades Alexander Isak och Hjalmar Ekdal lämna samlingen på grund av skadekänningar, och under veckan isolerades Benjamin Nygren, Yasin Ayari och Gustaf Lagerbielke från resten av truppen på grund av sjukdom.

När landslaget under torsdagsförmiddagen genomförde sitt sista träningspass på Bosön innan avfärden kom beskedet att sjukdomsläget förvärrats ytterligare. Även Elliot Stroud och Patrik Wålemark har blivit sjuka.

– Tyvärr har ytterligare två spelare insjuknat under natten. Det innebär att inte Elliot Stroud eller Patrik Wålemark, precis som de som insjuknade tidigare, kan träna eller resa med oss till Sarajevo. Vi vidtar de åtgärder som är möjliga för att begränsa vidare smittspridning och följer förloppet hos de som insjuknat, säger herrlandslagets läkare Jonas Werner.

Därmed missar hela kvintetten, Nygren, Ayari, Lagerbielke, Stroud och Wålemark fredagens möte med Bosnien.

– Ingen av de fem reser med till Bosnien och vi kommer kalla in ersättare, säger landslagets presschef Petra Thorén.

Vidtar åtgärder mot smittspridning

Förbundet arbetar nu hårt för att stoppa smittan inom truppen inför de viktiga matcherna.

– Det är förkylningssymtom på alla fem. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att minska smittspridningen, fortsätter presschefen.

Huruvida någon av spelarna kan bli aktuella till måndagens bortamatch mot Rumänien är i nuläget oklart.

– Det går inte att säga. Vi följer alla dag för dag, avslutar Thorén.