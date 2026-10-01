Stormen växer: Leão får nr 7 efter Ronaldos avhopp

Cristiano Ronaldo har stormat ut från det portugisiska landslagslägret.

Men det ikoniska tröjnumret 7 lämnas inte tomt inför mötet med Danmark.

Enligt uppgifter tar yttern Rafael Leão över tröjan på Parken.

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Beslutet att ge Rafael Leão tröja nummer 7 handlar inte om ett avsiktligt tröjbyte, utan om UEFA:s regler i Nations League. Regelverket kräver att de 23 spelare som skrivs in i matchtruppen måste bära tröjnummer från 1 till 23. Eftersom varken Ronaldo eller Francisco Conceição (lårkänning) finns tillgängliga var förbundet tvunget att dela ut numret till en annan spelare i truppen.

Men det är inte bara på planen som avsaknaden av superstjärnan märks av.

Stora följarraset i sociala medier

Stormen kring avhoppet har nämligen slagit hårt mot det portugisiska fotbollsförbundets digitala kanaler. Den portugisiska nyhetssajten B24 rapporterar att landslagets officiella konto har tappat cirka 500 000 följare på bara ett dygn.

Trots följartappet lägger den portugisiska publiken skulden på superstjärnan själv. I en omröstning hos tidningen A Bola svarade hela 78,2 % att Cristiano Ronaldo är den huvudsakliga skyldige till situationen, medan endast 13,7 % beskyller förbundskaptenen Jorge Jesus och 8,1 % förbundsordföranden Pedro Proença.

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Politisk inblandning och krisutredning

Situationen är långt ifrån över. Marca rapporterar att Ronaldo tidigare utlovats större respekt och garantier av förbundet fram till 2027 för att fortsätta i landslaget. Händelsen har väckt så stor uppmärksamhet i landet att Portugals premiärminister Luís Montenegro har begärt ett möte med Jorge Jesus för att få en fullständig redogörelse för vad som inträffat bakom kulisserna.

Riskerar upp till sex månaders avstängning

Tidigare under torsdagen rapporterades det om att avhoppet kan få allvarligare konsekvenser än förlorade följare och ett tillfälligt tröjbyte. Om det portugisiska fotbollsförbundet (FPF) i sin utredning bedömer att Ronaldo lämnat samlingen utan giltigt skäl aktiveras regelverket formellt. Det innebär att superstjärnan riskerar allt från en till sex månaders avstängning samt böter.