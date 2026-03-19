Elanga hyllas – trots storförlusten

7–2 borta mot Barcelona.

Men Anthony Elanga hyllas i engelsk press.

– En lysande första halvlek, skriver Chronicle.

Barcelona vann med hela 7–2 mot Newcastle United och tog sig därmed vidare i Champions League med totalt 8–3. För Anthony Elanga däremot blev kvällen inte en fullständig katastrof.

Svensken stod för två mål i den första halvleken och såg till att Newcastle hade 2–2 med sig i paus. Nu får han lovord och höga betyg av den engelska mediekåren.

Mest generösa är lokaltidningen Chronicle som ger yttern åtta av tio.

“En lysande första halvlek med två mål och borde kanske ha fått en straff”, skriver man.

The Northern Echo ger Elanga en sjua i betyg, med motiveringen att han gjorde liver svårt för Barçaförsvaret.

”Gjorde två mål och orsakade stora bekymmer för [João] Cancelo när han gång på gång tog sig fram på Newcastles högersida”.

Även i Shields Gazette får svensken en sjua i betyg.

”Startade svagt de första 15 minuterna men var alert och klinisk när han repade sig och kvitterade för Newcastle med ett kliniskt avslut. Var på rätt plats igen och gjorde 2–2. Den första bortaspelaren att göra två mål på Camp Nou sedan Barcelona återvände, men det var till slut förgäves”

Målen var Anthony Elangas första i Champions League för Newcastle. Svensken väntar fortfarande på sin första fullträff i Premier League för ”The Magpies”.



