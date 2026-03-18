Farnerud minns VM 2002: ”Hade kunnat bli nya 94”

Pontus Farnerud satt på bänken genom hela VM 2002.

Men han lämnade mästerskapet med minnen för livet, och Pablo Aimars tröja

– Jag fick stå och vänta otroligt länge innan jag fick den, berättar Farnerud till FotbollDirekt.

Sverige reste till VM i Sydkorea/Japan med ett av sina starkaste landslag genom tiderna. Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg, Johan Mjällby och en ung Zlatan Ibrahimović var bara några av stjärnorna som fanns med på planet till östra Asien.

På det planet fann även en 22-årig Pontus Farnerud, då hemmahörande i den franska storklubben Monaco sedan tre säsonger tillbaka. I landslaget hade mittfältaren dock inte etablerat sig och det blev noll minuters spel i VM.

– Det var en besvikelse så klart. Är man på plats så vill man ju få speltid. Men det var en härlig upplevelse och en väldigt lärorik tid. Det var trevligt att vara en del av den fantastiska truppen, säger Farnerud till FotbollDirekt.