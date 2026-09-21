Förre Rosengårds-spelaren hjälte – Spurs med jättekross

Crystal Palace tog emot Tottenham.

Då blev slutresultatet 0–7.

Olivia Holdt blev stor hjälte med sitt hattrick.

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Crystal Palace är tillbaka i Womens super League och under söndagen tog man emot Tottenham.

Hemmalaget åkte på ett rött kort redan efter sju minuter och det skulle dröja till andra halvlek innan krossen var ett faktum. I den 49:e minuten kunde den förra Rosengårds-spelare Olivia Holdt sätta igång målskyttet. Danskan stod även för mål i 61:a och 73:e minuten och stod därmed för ett äkta hattrick.

Victoria Pelova blev tvåmålskytt och även Shekiera Martinez samt Amanda Nildén fick in ett mål vardera.

Matchen slutade med en 7–0 seger till gästerna och Tottenham kliver därmed upp på en andra plats i tabellen.