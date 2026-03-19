Gustav Lundgren om platsen i Blågult: ”Hade det på känn”

När Gustav Lundgren togs ut i landslagstruppen i höstats sågs det som en skräll.

Den här gången var det mer väntat, åtminstone av Lundgren själv.

– Nu ska jag njuta av det i stället, säger Lundgren till Göteborgs-Posten.

Efter en succésäsong med Gais i fjol belönades Gustav Lundgren med en plats i Graham Potters första landslagstrupp. Mot Slovenien fick han både debutera och göra mål.

När den nya truppen presenterades under onsdagen fanns han återigen med bland de uttagna spelarna.

– Förra gången var det mycket tankar och kändes speciellt men då visste jag inte vad jag kunde förvänta mig. Då var jag stressad och nervös. Nu ska jag njuta av det i stället, säger Lundgren till Göteborgs-Posten kort efter uttagningen.

Gais-yttern hade inte fått någon bekräftelse från Potter att han skulle vara med, men han hade sina misstankar.

– Det var en hel del kompisar som hörde av sig och så ringde du [Göteborgs-Postens reporter] också. Jag visste inte att jag var med men hade det på känn att det skulle vara så, av den kontakt vi hade var det positivt, menar han.

Lundgren har varit skadad under cupspelet och har precis återvänt till träningsplanen. Han ser inte ut att kunna starta mot Mjällby i semifinalen på söndag, men hoppas vara frisk i god tid till landslagssamlingen.

– Planen är densamma. Jag hoppas jag kan vara tillbaka så pass att jag kan påverka matchen på något sätt. Om allt flyter på så är det aktuellt att vara med och göra ett inhopp men från start blir det inte, troligtvis, säger Lundgren.

Sverige spelar mot Ukraina den 26 mars. Vid vinst gör Blågult upp mot antingen Polen eller Albanien om en plats i fotbolls-VM i sommar.













