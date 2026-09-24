Isak om Abrahams målgest: ”en hyllning och en diss”

SOLNA. I derbyt mellan Hammarby och AIK nätade Paulos Abraham och firade med Alexander Isaks berömda ”peka bakåt” målgest.

I dagarna blev Abraham sent inkallad till Graham Potters landslagstrupp – och därmed lagkamrat med Isak, som nu ger sin syn på att Hammarbyanfallaren lånade hans firande i derbyt.

– Paulos är som en lillebror för mig, säger Alexander Isak.

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Efter att Taha Ali skadat axeln fick Paulos Abraham under måndagen en blixtinkallning till den svenska landslagstruppen.

Något som Alexander Isak tycker är välförtjänat.

– Paulos är en fin spelare, men det är något jag redan visste, säger Alexander Isak.

På frågan om vad han tycker om att Abraham gjorde hans målgest i derbyt mellan Hammarby och Isaks gamla klubb AIK var känslorna kluvna.



– En hyllning och en diss, man får väl ta det som en 50/50, säger han och fortsätter:

– Som AIK:are hade jag hellre sett honom i en AIK-tröja, men Paulos är som en lillebror för mig och jag önskar honom all framgång ändå.

En efterlängtad chans i Blågult

Kallelsen till Graham Potters landslagstrupp innebär att den 24-årige Hammarbyanfallaren för första gången får chansen I landslaget.



Abraham har noterats för 14 mål i allsvenskan under säsongen. Formbeskedet har varit starkt bidragande till landslagschansen, där truppen nu samlas inför de kommande Nations League-matcherna mot Rumänien och Polen.