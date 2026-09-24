Isak om Abrahams målgest: ”en hyllning och en diss”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
SOLNA. I derbyt mellan Hammarby och AIK nätade Paulos Abraham och firade med Alexander Isaks berömda ”peka bakåt” målgest.
I dagarna blev Abraham sent inkallad till Graham Potters landslagstrupp – och därmed lagkamrat med Isak, som nu ger sin syn på att Hammarbyanfallaren lånade hans firande i derbyt.
– Paulos är som en lillebror för mig, säger Alexander Isak.
Efter att Taha Ali skadat axeln fick Paulos Abraham under måndagen en blixtinkallning till den svenska landslagstruppen.
Något som Alexander Isak tycker är välförtjänat.
– Paulos är en fin spelare, men det är något jag redan visste, säger Alexander Isak.
På frågan om vad han tycker om att Abraham gjorde hans målgest i derbyt mellan Hammarby och Isaks gamla klubb AIK var känslorna kluvna.
– En hyllning och en diss, man får väl ta det som en 50/50, säger han och fortsätter:
– Som AIK:are hade jag hellre sett honom i en AIK-tröja, men Paulos är som en lillebror för mig och jag önskar honom all framgång ändå.
En efterlängtad chans i Blågult
Kallelsen till Graham Potters landslagstrupp innebär att den 24-årige Hammarbyanfallaren för första gången får chansen I landslaget.
Abraham har noterats för 14 mål i allsvenskan under säsongen. Formbeskedet har varit starkt bidragande till landslagschansen, där truppen nu samlas inför de kommande Nations League-matcherna mot Rumänien och Polen.
Den här artikeln handlar om: