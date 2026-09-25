Officiellt: Sessy Åsland stannar i Djurgården

Lagkapten Sessy Åsland har tagit ett framtidsbeslut.

Mittfältaren stannar i Djurgården.

Det nya kontraktet sträcker sig över 2028.

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Norskan Sessy Åsland har blivit en nyckelspelare i Djurgården. Mittfältaren har haft lite skadeproblem under denna säsong men är nu tillbaka.

Sessy Åsland har nu kommit till ett framtidsbeslut. Hon har bestämt sig för att stanna i Djurgårdens IF. Det nya avtalet sträcker sig över 2028.

– Det känns väldigt bra att förlänga med Djurgården. Jag har varit med sedan ett antal år tillbaks och sett vilken utveckling vi har haft, både som lag och som förening. Det är något jag uppskattar väldigt mycket, att vi alla jobbar tillsammans för att nå nya höjder, säger Sessy Åsland via klubbens uttalande.

Sportchef Jean Balawo:

– Vi har varit överens med Sessy sedan en tid tillbaka och hon är ju en spelare som betyder oerhört mycket för oss, både på och utanför planen. Hennes avtryck ute på planen märktes tydligt förra året, då hon gjorde näst mest poäng i laget, och i år har hon också betytt väldigt mycket med sina ledaregenskaper.

Han fortsätter:

– Det blev kännbart för oss när Sessy var borta från spel under en period i år. Men nu är hon tillbaka och det gör en stor skillnad i laget, speciellt med tanke på hur viktig hon är för vårt spel, sammanfattar han via klubbens uttalande.