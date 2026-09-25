Uppgifter: Almqvist jagas av flera klubbar

Pontus Almqvist blev stor hjälte för Parma i helgen.

Nu kommer uppgifter om att svensken jagades av hela fem klubbar under sommarens transferfönster.

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Pontus Almqvist blev stor matchhjälte för Parma när han avgjorde helgens möte med Genoa.

Nu kommer uppgifter om att Genoa faktiskt var en av fem klubbar som visade stort intresse för svensken under sommarens transferfönster.

Det skriver Corriere dello Sport, som uppger att även Lazio, Palermo, Frosinone och Cremonese var intresserade av 27-åringen.

Trots intresset blev Almqvist kvar i Parma. Enligt tidningen var tränaren Carlos Cuesta en starkt bidragande faktor till det. Spanjoren ska ha vägrat släppa svensken, då han ser honom som en spelartyp som kan förändra matcher.

Almqvist har kontrakt med Parma till sommaren 2027.