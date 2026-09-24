Smällen: Duo missar landskampen mot Rumänien

Besfort Zeneli och Gustaf Lagerbielke missar fredagens landskamp.

Det meddelar förbundskapten Graham Potter under fredagen.

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Sverige inleder Nations League mot Rumänien i morgon, men får klara sig utan två spelare.

Besfort Zeneli och Gustaf Lagerbielke har inte kunnat träna fullt med laget under veckan. På torsdagens träning saknades duon återigen från full träning.

På presskonferensen bekräftade förbundskapten Graham Potter att ingen av spelarna kommer till spel mot Rumänien.

– Gustaf har gjort framsteg, men kommer att missa matchen. Besfort också. Han har ett problem med fotleden, men kommer att bli bra – dock inte till i morgon, säger Potter på presstäffen.