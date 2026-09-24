Backskada i Frankrike – Yoro kallas in
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Ibrahima Konaté har tvingats lämna återbud på grund av skada.
Nu väljer Zinedine Zidane att agera och ger Manchester United-spelaren sin allra första landslagskallelse.
In i den franska truppen kommer Leny Yoro.
Under torsdagsmorgonen meddelar det franska fotbollsförbundet att Ibrahima Konaté lämnar truppen på grund av en knäskada.
Samtidigt meddelar förbundet att Leny Yoro kallas in som ersättare för Real Madrid-backen.
Detta blir den 20-årige Manchester United-backens första landslagskallelse.
Frankrike ställs mot Turkiet, Belgien, Italien och Belgien igen under kommande samling.
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