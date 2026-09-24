Backskada i Frankrike – Yoro kallas in

Ibrahima Konaté har tvingats lämna återbud på grund av skada.

Nu väljer Zinedine Zidane att agera och ger Manchester United-spelaren sin allra första landslagskallelse.

In i den franska truppen kommer Leny Yoro. Foto: Bildbyrån

Under torsdagsmorgonen meddelar det franska fotbollsförbundet att Ibrahima Konaté lämnar truppen på grund av en knäskada.

Samtidigt meddelar förbundet att Leny Yoro kallas in som ersättare för Real Madrid-backen.

Detta blir den 20-årige Manchester United-backens första landslagskallelse.

Frankrike ställs mot Turkiet, Belgien, Italien och Belgien igen under kommande samling.