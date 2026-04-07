Janne Andersson ändrade sig om Zlatan: ”Inte klokt”

Janne Andersson och Zlatan Ibrahimovic drog inte jämnt till en början.

När anfallaren öppnade för en comeback i landslaget ändrades allt.

– Tänk att jag har retat ihjäl mig på honom under halva livet, skriver Andersson i sin bok ”Då var då”

Zlatan Ibrahimović slutade i landslaget efter EM 2016, precis innan Janne Andersson blev förbundskapten. När Sverige därefter kvalade in till VM 2018 spekulerades det om en blågul comeback för anfallaren.

”Han leker med media som i sin tur förminskar oss, det blir en tramsig lek med det som vi tycker är viktigt. Han sitter på andra sidan jordklotet och tycker en massa skit. Jag är ute bland folk. Inte en enda har sagt att jag ska ta ut honom. Inte en enda person har sagt att han ska med”, skriver Andersson i sin bok ”Då var då”.

Under den perioden var Janne Andersson tydlig med att han inte skulle övertala Zlatan. Han menade att det var upp till honom själv att bestämma sig om han ville återvända eller inte.

”Zlatan trivs i den här situationen för han är i centrum. Det finns ett intresse runt honom, mer som varumärke än som fotbollsspelare. Tycker det är löjligt. Jag kommer inte ge mig, det vet dom som känner mig”, skriver Janne Andersson.

Jannes och Zlatans relation fick sig sedermera ett uppsving i samband med att anfallaren själv öppnade upp för en återkomst till landslaget. Efter ett besök i Italien tog Andersson ut Ibrahimović i VM-kvaltruppen i mars 2021.

Sverige besegrade Georgien och Kosovo och Zlatan startade båda matcherna. Ett starkt band mellan förbundskapten och den då 39-åriga anfallaren hade skapats.

”Tänk att jag har retat ihjäl mig på honom under halva livet. En sån människa som jag haft så svårt för är nu bara genuint bra”.

”Det är inte klokt hur man kan ändra uppfattning om en människa som jag har gjort med honom. Helt fantastiskt”, skriver Janne Andersson.



