JUST NU: Larsson och Swedberg saknas – Här är Svergies Nations League-trupp

Svenska herrlandslaget går in i Nations League.

Här är Graham Potters trupp inför matcherna.

Hugo Larsson och Williot Swedberg lämnades utanför truppen igen.

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Det svenska landslaget har fyra matcher på 15 dagar under den här samlingen. Laget inleder på hemmaplan med två matcher på Strawberry Arena, först mot Rumänien den 25 september och därefter mot Polen den 28 september. Samlingen avslutas med två bortamatcher, mot Bosnien-Hercegovina den 2 oktober och Rumänien den 5 oktober.

Landslaget samlas nu igen för första gången sedan VM-uttåget mot Frankrike i 16-delsfinalen. Sverige föll då med 0–3.



Dejan Kulusevski väntas inte göra comeback under denna landslagssamlingen. Tottenham-tränaren Roberto De Zerbi klargjorde att en återkomst fortfarande ligger långt fram i tiden.



Anthony Elangas saknas, yttern riskerar en längre frånvaro på grund av skada, bekräftar Newcastle-tränaren Matthias Jaissle. Ett definitivt besked väntas först nästa vecka. Även Isak Hien väntas missa samlingen. Mittbacken rehabilitera fortfarande den lårskada han ådrog sig mot Japan i VM och beräknas vara tillbaka först i slutet av månaden.



Jacob Widell Zetterström är skadad och samtidigt både han och Kristoffer Nordfelt av Noel Törnqvist och Melker Ellborg, för att ge chansen till en yngre generation, säger Graham Potter.



Stoke-målvakten Viktor Johanson kommer att vara förstemålvakt denna landslagssamling.



Hammarby-ytterbacken Hampus Skoglund får sin första kallelse till landslaget. Även Sebastian Nanasi får nu chansen i landslaget i sitt första tävlingssammanhang.



– Jag har kollat på honom länge, han har utvecklats i U–21 Landslaget och har haft en bra säsong med Hammarby, säger förbundskaptenen och tillägger:



– Emil Holm är i ett stadie där han han kan spela fyra matcher i rad och han (Skoglund) kan vara bra hjälp till honom.



Nya Fulham-spelaren Hugo Larsson och Williot Swedberg lämnades utanför truppen igen.





Sveriges trupp:

Målvakter:

Melker Ellborg

Viktor Johansson

Noel Törnqvist



Försvarare:

Hjalmar Ekdal

Gabriel Gudmundsson

Emil Holm

Victor Nilsson Lindelöf

Hampus Skoglund

Carl Starfelt

Gustaf Lagerbielke

Elliot Straoud

Daniel Svensson





Mittfälltare/Anfallare:

Taha Ali

Yasin Ayari

Lucas Bergvall

Viktor Gyökeres

Jesper Karlström

Sebastaian Nanasi

Mattias Svanberg

Alexander Isak

Besfort Zeneli

Alexander Bernhardssson

Gustaf Nilsson

Benjamin Nygren

Patrik Wålemark







