Jordan Larsson utgår – han ersätter i landslaget

STOCKHOLM. Ett återbud innan landslagsveckan ens börjat.

Jordan Larsson stannar hemma i Köpenhamn på grund av skada.

– Isac Lidberg kallas in, meddelar förbundskapten Jon Dahl Tomasson på dagens presskonferens.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

I dag samlas det svenska landslaget inför VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Kosovo.

Sent i eftermiddag genomförs första träningspasset ute på Bosön.

Vid lunchtid träffade media förbundskapten Jon Dahl Tomasson på en presskonferens på spelarhotellet Scandic Park på Östermalm.

Och Tomasson kom direkt med en nyhet kring truppen – där det står klart att Jordan Larsson inte ansluter.

– Han kommer att stanna hemma, han är skadad. Han kommer inte att vara med nu, säger Tomasson om FC Köpenhamn-spelaren.

I stället står det klart att Isac Lidberg gör comeback i Blågult efter elva månader utanför truppen.

– Isac Lidberg kallas in, han är spelaren som vi valt, som stod näst på vår lista.

Lidberg gjorde debut i landslaget med ett inhopp i Nations League mot Azerbadjzjan i november i fjol.

I årets inledning av 2.Bundesliga har Lidberg gjort åtta mål för sitt Darmstadt, något han toppar skytteligan med i tyska andraligan.