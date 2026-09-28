JUST NU: Sverige slår Polen – igen

Under måndagskvällen spelade Sverige sin andra match i Nations League-gruppspelet.

De ställdes mot Polen igen, bara en kort tid efter den dramatiska matchen i mars då Sverige säkrade en VM-plats på deras bekostnad.

Polen sökte revansch, men lyckades inte den här gången heller.

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I fredags gick Sverige in i sin första Nations League-match, där de vann med 2–1 mot Rumänien. Bara några dagar senare ställdes de mot Polen – ett Polen som var revanschsuget efter att Sverige vann matchen i VM-playoffet, vilket ledde till att polackerna fick följa VM från TV-soffan. Men någon revansch blev det inte, utan Sverige vann matchen med 3–1.

Det första målet gjordes av Benjamin Nygren, som ersatte Alexander Isak sedan han tvingats lämna landslagstruppen på grund av en lindrig skada från Rumänienmatchen. I slutet av den första halvleken kvitterade Polen genom Szymański, efter att ha haft mer kontroll under den senare delen av halvleken.



I den andra halvleken tog Sverige över kommandot igen och återtog ledningen genom Yasin Ayari. Därefter utökade Viktor Gyökeres till en tvåmålsledning och fortsatte att ge det polska landslaget mardrömmar.