Lindelöf om landslagsframtiden: ”Fått en ny tändning”

SOLNA. Kristoffer Nordfeldt har tackat för sig i landslaget.

Men lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf har inga planer på att trappa ner.

– Så länge kroppen mår bra och Graham vill ha mig här gör jag mitt bästa för Sverige, säger Victor Nilsson Lindelöf på presskonferensen.

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Med ett intensivt matchschema i klubblaget och många år i den blågula tröjan har tanken på framtiden funnits där för 32-åringen. Men att följa Kristoffer Nordfeldts spår och kliva åt sidan är inte aktuellt just nu.

– Det är klart att man blir äldre och att det blir mycket matcher hela tiden. Jag har spelat i många år med mycket matcher i klubblaget och sedan direkt vidare till landslaget, säger Victor Nilsson Lindelöf.

Trots den höga belastningen känner han en ny energi i landslagsmiljön.

– Jag känner att jag har fått lite av en ny tändning i karriären och i landslaget. Jag har fått en väldigt bra energi i kroppen och då är det extra roligt att komma hit. Sedan hur länge jag fortsätter får vi se, men det känns väldigt roligt nu.

Något slutdatum för landslagskarriären har han inte satt upp.

– Nej, det har jag inte. Så länge kroppen mår bra, jag känner att jag kan prestera och så länge Graham vill att jag är här, så försöker jag vara här och göra mitt bästa för Sverige.

Hyllar Potter: ”Gjort ett fantastiskt jobb”

Utöver sin egen fysiska status lyfter Lindelöf fram förbundskapten Graham Potter och den nya truppdynamiken som en stor del i att han vill fortsätta.

– Alla kommer bra överens och Graham har gjort ett fantastiskt jobb sedan han kom in med att sprida energi till både spelare och ledare.

Att flera äldre spelare tackat för sig, senast vännen och målvakten Kristoffer Nordfeldt, ser han inte som något tecken på att det är dags att lämna, utan snarare som en chans att lära känna nya lagkamrater.

– Det är klart att jag saknar honom, men det är också väldigt roligt när det kommer in nytt folk. Jag känner att jag är på en väldigt bra plats i karriären och är trygg i den jag är som spelare, avslutar han.

Sverige tar emot Gheorghe Hagis Rumänien på Nationalarenan under fredagskvällen med avspark klockan 20.45.