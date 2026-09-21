Maldini helt friad från misstankar om narkotika

Daniel Maldini har inväntat svar på de officiella sjukhustesterna efter sin bilolycka i Milano.

Nu rapporterar Ansa att provsvaren helt rentvår den 24-årige anfallaren från alla misstankar om drogpåverkan.

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Det var för drygt en vecka sedan som Daniel Maldini, son till Milan-legendaren Paolo Maldini, var inblandad i en krock med sin bil i Milano. Cagliari-spelaren fick sitt körkort omhändertaget på platsen efter att ha blåst positivt för alkohol. Kort därefter rapporterades det om ett positivt snabbtest för droger, något som klubben snabbt dementerade efter att spelaren själv genomfört privata tester på Sardinien. Nu har även de officiella sjukhusproverna analyserats.

Enligt den italienska nyhetsbyrån Ansa visade provsvaren från Niguarda-sjukhuset i Milano värden ”under gränsvärdet” för narkotiska ämnen. Det innebär att han inte hade några olagliga substanser i blodet och frias från narkotikamisstankarna.

Trots att 24-åringen fortfarande är av med körkortet på grund av rattonykterheten har det positiva provbeskedet gjort att han kan fokusera på fotbollen.

Maldini har dessutom tagits ut i det italienska landslaget till den kommande samlingen.

Cagliari president Tommaso Giulini har kommenterat händelsen i italiensk radio.

– Vår ståndpunkt är som en förälders: när man går ut för att ta en dryck är det alltid bäst att inte ta bilen, utan åka med någon annan eller ta en taxi. Det gäller alla, sa Tommaso Giulini till Radio Anch’Io lo sport.