Beskedet: Förre Bajen-tränaren får sparken

Den förre Hammarby-tränaren, Marin Sjögren, får sparken.

Han och assisterande tränare Anders Jacobson lämnar Chicago Red Stars.

Foto: Bildbyrån

Martin Sjögren ledde Hammarby i två år och ledde klubben genom Champions Leauge spelet 2024, och ett cupguld vilket gör att han blir en av de mest framgångsrika tränarna i Bajen. Förra sommaren kom beskedet att han såldes till Chicago Red Stars, men jobbade klart i Hammarby säsongen ut. Inför 2026 lämnade han Sverige för USA.

LÄS ÄVEN: FD Möter Martin Sjögren: ”Hammarby är en extremt speciell klubb”

Nu, ett halvår senare, kommer beskedet att Martin Sjögren får sparken efter en tuff säsong. Klubben ligger sist i NWSL med fyra poäng upp till nästjumbon.

Även den assisterande tränaren, Anders Jacobson, tvingas lämna. Han har erfarenheter från bland annat Linköpings FC.

Inför säsongen 2026 tog William Strömberg över Hammarby, vilket än så länge ser framgångsrikt ut.

Efter Sjögrens exit: ”Förändringarna är själva vardagen”