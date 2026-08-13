Uppgifter: Newcastle vill ha Baleba

Newcastle letar efter en ersättare till Bruno Guimarães.

Nu bollas ett namn upp.

Enligt Daily Mail kan Carlos Baleba vara aktuell.

Foto: Bildbyrån

Carlos Baleba var under en period en av Premier Leagues mest omtalade spelare.

Brighton-mittfältaren kopplades framför allt ihop med Manchester United, men en rapporterad prislapp på omkring en miljard kronor uppges ha fått en potentiell affär att rinna ut i sanden.

Nu har 22-åringen i stället seglat upp som ett alternativ för Newcastle. Enligt Daily Mail ser klubben Baleba som en möjlig ersättare till Bruno Guimarães, som nyligen lämnat klubben för Arsenal.

Newcastle har även tappat Sandro Tonali till Tottenham under sommaren. Samtidigt har klubben värvat den unga duon Sean Steur och Aladji Bamba.

Baleba har gjort 112 matcher för Brighton sedan flytten från Lille 2023. Hans kontrakt med Premier League-klubben sträcker sig till sommaren 2028.