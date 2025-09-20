Lidberg till FD: ”Behöver ingen förklaring från Jon”

Isac Lidberg gör succé i Darmstadt.

Ändå har han inte varit med i landslaget sedan november förra året.

– Jon (Dahl Tomasson) ringde i mars och berättade att jag inte skulle vara med den gången, men jag behöver ingen förklaring, säger 27-åringen till FotbollDirekt.

Fem mål på fem matcher i säsongsinledningen av 2.Bundesliga gör att Isac Lidberg toppar skytteligan i tyska andraligan.

Han gjorde stor succé under sin debutsäsong i Darmstadt i fjol efter flytten från Utrecht och belönades med en landslagsplats av Jon Dahl Tomasson i novembersamlingen där det också blev debut i Blågult med ett kort inhopp mot Azerbajdzjan.

Men sedan den samlingen har Lidberg inte varit med. Snart tas truppen till VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Kosovo ut, två matcher som Sverige måste vinna i. Lidberg är oviss kring sina chanser att ta en tröja.

– Jag vet inte om jag kommer komma med, men klart man vill, det hade varit otroligt kul. Samtidigt finns enormt många bra spelare med i landslaget, speciellt på de offensiva positionerna. Det är tuff konkurrens, men förtjänar man att komma med så kommer man att komma med. Jag ska bara försöka prestera så bra jag kan. Kommer jag inte med får jag sitta hemma framför tv:n och heja.

Har du haft någon kontakt med Tomasson sedan november i fjol?

– Han ringde inför nästkommande samling, den i mars, och berättade att jag inte skulle vara med den gången. Efter det har han inte ringt. Men jag behöver ingen förklaring, de bästa spelarna förtjänar att vara med, så enkelt är det. Men jag har varit med i bruttotruppen varje gång.

Lidberg påminner mycket om sin barndomsvän Viktor Gyökeres i spelstilen med genombrottskraften, fysiken och näsan för mål, egenskaper som passar bra in som supersub när Sverige behöver forcera. Men Lidberg är ödmjuk när ämnet kommer på tal.

– Det finns många bra anfallare att välja mellan. Jag tycker Alexander Isak och Gyökeres gjort det otroligt bra när de spelat tillsammans, det är kul att de hittat varandra så bra. Om båda är friska ska de ju spela och det kan visa sig riktigt bra för Sverige. Är jag med i truppen gäller det att vara pigg när man byts in, för Isak och Gyökeres ska ju starta, så är det så klart.