LIVE: Ukraina – Sverige
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ikväll avgörs det om Sverige kommer ha en fortsatt chans på VM 2026.
Ukraina står för motståndet på neutral plan i Valencia.
Följ matchen här!
Sverige har tack vare Nations League fått en gratismöjlighet att knipa en plats i sommarens VM-slutspel i USA, Kanada och Mexiko.
Lotten föll på Ukraina. Tar man sig vidare väntar antingen Polen eller Albanien i en direkt avgörande match på tisdag. Den kommer i så fall spelas på Nationalarenan i Solna.
Kvällens match spelas i Valenica, till följd av Rysslands invasion av Ukraina.
Avspark sker 20:45.
Den här artikeln handlar om: