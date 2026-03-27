Polens dystra statistik – inte vunnit i Sverige på 100 år

Det polska landslaget reser till Solna med en VM-dröm i bagaget.

Om den ska hållas vid liv måste man bryta en sekellång förbannelse.

Senaste gången Sverige mötte Polen handlade det också om ett VM-play off. Då spelades matchen på polsk match och hemmalaget drog även det längsta strået.

På tisdag ställs lagen mot varandra igen, den här gången på Nationalarenan i Solna. För polackerna är det ett mardrömsscenario. Vi behövde nämligen vrida tillbaka klockan till 30-talet för att hitta senaste gången Polen besegrade Sverige på bortagräs.



– Tydligen har det gått nästan 100 år sedan vi senast vann en match i Sverige, eftersom den där segern kom i VM (1974) och på neutral mark, konstaterar Polens förbundskapten Jan Urban till det polska förbundets hemsida.

Det var i september 1930 som Polen senast besegrade Sverige på bortaplan. Då handlade det om en träningsmatch som slutade 3-0 till gästerna. Sedan dess har länderna möts tio gånger på svensk mark utan att det blivit en polsk seger.

Polen besegrade Albanien med 2-1 trots stundtals svagt spel. Jan Urban har nu vänt blicken mot Graham Potters landslag.

– Det här blir en helt annan match. Svenskarna hade ett svagt kval och efter tränarbytet har de bara haft ett landslagsuppehåll där de spelade två matcher med olika laguppställningar. Jag tror bara att en spelare deltog i båda matcherna. Man kan säga att tränaren gjorde en ordentlig genomgång av de spelare han har till sitt förfogande, säger han.