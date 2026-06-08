Profilen hyllar AIK:s rekordaffär: ”Bra för alla inblandade”

Zadok Yohanna lämnar AIK i vad som sägs vara allsvensk rekordaffär.

Den förre allsvenska spelaren Peter Ijeh hyllar sin landsman.

– Det är fantastiskt, säger nigerianen enligt sajten Footy-Africa.

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I helgen stod det klart att AIK säljer Zadok Yohanna till Brighton & Hove Albion i Premier League. ”Gnaget” bekräftade i samband med övergången att försäljningen ger 130-170 miljoner kronor i nettointäkter. Tyska Sky Sports rapporterade att transfersumman landade på 305 miljoner kronor.

Att svenska klubbar hittat talanger i Afrika som senare sålts vidare är ingen nyhet. Hammarby sålde ivorianske Bazoumana Touré till Hoffenheim för 138 miljoner kronor.

Peter Ijeh hittades av Malmö FF i början på 2000-talet i Nigeria och har under sin karriär representerat klubbar som IFK Göteborg, FC Köpenhamn och Gais. Ijeh gläds åt Yohannas framgång och att det blev en övergång till Premier League.

– Att Zadok Yohanna flyttar från de nigerianska akademierna till den svenska klubben AIK och sedan skriver på ett femårskontrakt med Brighton & Hove Albion är fantastiskt och bra för killen och alla inblandade, säger Peter Ijeh enligt sajten Footy-Africa.

Vill se akademin få en procentandel

Ijeh, som är landsman med Yohanna, hoppas att akademierna i Nigeria tjänar på sådana typer av affärer.

– Jag hoppas att akademin i Nigeria har en klausul och en procentandel av utdelningar av framtida övergångssummor. Jag önskar honom lycka till när han tar sig an en annan liga.

Zadok Yohanna noterades för fem mål och fyra assist på 18 matcher för AIK.