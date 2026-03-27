Polens tränare: ”Sverige är favoriter”

Sverige och Polen kommer göra upp om en plats i VM 2026.

Den polska förbundskaptenen Jan Urban lägger pressen på Blågult.

– Sverige är utan tvekan favoriter, säger han till Meczyki.

Segern mot Ukraina tog Sverige ett steg närmare VM. De enda som står i vägen är Polen, som besegrade Albanien i den andra semifinalen.

Polens förbundskapten är tydlig med vilka han anser är favoriter på tisdag.

– Sverige är utan tvekan favoriter. Segern mot Ukraina bär fram dem på en stor, stor framgångsvåg, för att de vet att de spelar på hemmaplan, de vet vad som hände i VM-kvalet och att de ändå har en chans att nå VM, säger Urban till Meczyki.

Han fortsätter:

– Vi har ofta pratat om Sverige och på pappret är de starkast. Att ha en anfallare som Gyökeres är en stor tillgång, och han bara bevisar det. Spelare som honom vill vara med i de stora turneringarna, men vi har också våra drömmar och vi kommer att ge allt mot dem.

Sverige mötte Polen i play off även till VM 2022. Matchen i Chorzów slutade 2-0 till polackerna som därmed kvalificerade sig för mästerskapet i Qatar.